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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кальяри
Дженоа - Кальяри: обзор матча 02 мая 2012
Дженоа
02.05.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
11'
Р. Паласио
76'
Б. Янкович
13'
Л. Ариаудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кальяри
Желтая карточка
М. Велозу
+1
Замена
М. Велозу
️️️️
Р. Паласио
Замена
Х. Ларривей
️️️️
А. Коссу
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Скулли
ГОЛ! 2:1!
Б. Янкович
Замена
Т. Рибейро
️️️️
С. Ибарбо
Замена
Нене
️️️️
М. Пинилья
Замена
Б. Янкович
️️️️
М. Альхассан
13'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ариаудо
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
М. Альхассан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
19
Альберто Джилардино
ПП
7
Марко Росси
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
4-3-3
1
Фрей
24
Моретти
4
Гранквист
18
Альхассан
27
Место
33
Куцка
8
Бьондини
19
Джилардино
7
Росси
8
Паласио
10
Скулли
4-4-2
22
Агацци
24
Перицо
15
Ариаудо
13
Астори
33
Агостини
44
Наингголан
5
Конти
7
Коссу
8
Экдаль
8
Ибарбо
51
Пинилья
10
Скулли
23
Бирса
23
Бирса
10
Скулли
8
Паласио
44
Велозу
44
Велозу
8
Паласио
18
Альхассан
7
Янкович
7
Янкович
18
Альхассан
7
Коссу
11
Ларривей
11
Ларривей
7
Коссу
51
Пинилья
7
Нене
7
Нене
51
Пинилья
8
Ибарбо
19
Рибейро
19
Рибейро
8
Ибарбо
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
1
Влада Аврамов
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Дженоа - Кальяри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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