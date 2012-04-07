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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Парма
Удинезе - Парма: обзор матча 07 апреля 2012
Удинезе
07.04.2012, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Парма
45'
К. Асамоа
56'
А. Ди Натале
90+2'
К. Асамоа
84'
А. Лукарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Парма
ГОЛ! 3:1!
К. Асамоа
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Лукарелли
Замена
Д. Паскуале
️️️️
П. Армеро
Замена
Ф. Модесто
️️️️
М. Гобби
Замена
А. Абди
️️️️
П. Баррето
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Х. Вальдес
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
П. Армеро
ГОЛ! 1:0!
К. Асамоа
Пас отдал
А. Ди Натале
Замена
А. Кода
️️️️
М. Бенатиа
Желтая карточка
Г. Палетта
Желтая карточка
М. Пациенца
Желтая карточка
М. Гобби
Желтая карточка
П. Армеро
16'
14'
Желтая карточка
Х. Вальдес
Желтая карточка
М. Домицци
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЛП
10
Хайме Вальдес
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
2
Жонатан
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
3-4-1-2
1
Ханданович
4
Бенатиа
6
Домицци
5
Данило
7
Армеро
24
Пациенца
3
Пинци
27
Асамоа
37
Перейра
10
Ди Натале
10
Баррето
4-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
14
Биабиани
10
Вальдес
31
Марига
14
Галлоппа
10
Флоккари
21
Джовинко
7
Армеро
26
Паскуале
26
Паскуале
7
Армеро
4
Бенатиа
35
Кода
35
Кода
4
Бенатиа
10
Баррето
22
Абди
22
Абди
10
Баррето
18
Гобби
32
Модесто
32
Модесто
18
Гобби
10
Вальдес
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
10
Вальдес
Остались в запасе
Удинезе
Парма
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
2
Жонатан
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
2
Жонатан
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Удинезе - Парма
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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