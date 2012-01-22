Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Дженоа
Палермо - Дженоа: обзор матча 22 января 2012
Палермо
22.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
5 : 3
Завершен
Дженоа
26'
И. Будан
37'
М. Сильвестре
42'
А. Мантовани
75'
Ф. Микколи
84'
Д. Мильяччо
13'
Р. Паласио
59'
Р. Паласио
89'
Б. Янкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Дженоа
ГОЛ! 5:3!
Б. Янкович
Пас отдал
А. Гранквист
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 5:2!
Д. Мильяччо
Пас отдал
Ф. Микколи
Желтая карточка
Э. Моретти
Замена
М. Пинилья
️️️️
И. Будан
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ф. Сеймур
ГОЛ! 4:2!
Ф. Микколи
Пас отдал
И. Будан
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Й. Иличич
ГОЛ! 3:2!
Р. Паласио
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Сампиризи
ГОЛ! 3:1!
А. Мантовани
Пас отдал
Ф. Микколи
ГОЛ! 2:1!
М. Сильвестре
Пас отдал
Й. Иличич
ГОЛ! 1:1!
И. Будан
Пас отдал
Ф. Микколи
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Джилардино
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
М. Сампиризи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
20
Франко Васкес
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
2
Лукас Пратто
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
4-3-3
2
Вивиано
17
Мантовани
26
Сильвестре
6
Муньос
42
Бальдзаретти
8
Баррето
5
Донати
8
Мильяччо
72
Иличич
10
Микколи
19
Будан
4-2-4
1
Фрей
27
Место
4
Гранквист
31
Сампиризи
24
Моретти
17
Сеймур
8
Бьондини
8
Паласио
7
Янкович
10
Скулли
19
Джилардино
72
Иличич
16
Бертоло
16
Бертоло
72
Иличич
10
Микколи
20
Васкес
20
Васкес
10
Микколи
19
Будан
51
Пинилья
51
Пинилья
19
Будан
31
Сампиризи
33
Куцка
33
Куцка
31
Сампиризи
17
Сеймур
14
Хоркера
14
Хоркера
17
Сеймур
Остались в запасе
Палермо
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
21
Кристиано Лупателли
ВР
23
Вальтер Бирса
ЦП
2
Лукас Пратто
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
23
Вальтер Бирса
ЦП
2
Лукас Пратто
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Палермо - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
Новости команд
Все
Палермо
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+