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ХИК - Шальке-04
ХИК - Шальке-04: обзор матча 18 августа 2011
ХИК
18.08.2011, четверг, 20:30
Лига Европы
2 : 0
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Шальке-04
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