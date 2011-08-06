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Расписание матчей
Говерла - Гелиос
Говерла - Гелиос: обзор матча 06 августа 2011
Говерла
06.08.2011, суббота, 19:00
Украина. Первая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Гелиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Говерла - Гелиос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Гелиос
Украина. Первая лига, 30 тур
Гелиос
2 : 0
01.06.2016
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Оболонь
1 : 2
27.05.2016
Гелиос
Украина. Первая лига, 28 тур
Гелиос
2 : 1
21.05.2016
Горняк
Украина. Первая лига, 27 тур
Мариуполь
3 : 1
15.05.2016
Гелиос
Украина. Первая лига, 26 тур
Гелиос
1 : 1
10.05.2016
Звезда К
Информация о матче
Стадион:
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Говерла
Гелиос
Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд
2017.03.16 11:53
8
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд
2017.03.16 11:53
8
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