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Расписание матчей
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Брюгге - Карабах
Брюгге - Карабах: обзор матча 28 июля 2011
Брюгге
28.07.2011, четверг, 22:30
Лига Европы
4 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Карабах
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Карабах
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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