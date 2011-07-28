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Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Витория Гимараеш
Мидтьюлланд - Витория Гимараеш: обзор матча 28 июля 2011
Мидтьюлланд
28.07.2011, четверг, 23:00
Лига Европы
0 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мидтьюлланд - Витория Гимараеш
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
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