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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лилль
Монпелье - Лилль: обзор матча 13 мая 2012
Монпелье
13.05.2012, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
90+4'
К. Аит-Фана
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лилль
ГОЛ! 1:0!
К. Аит-Фана
Пас отдал
О. Жиру
+4
Желтая карточка
О. Жиру
+1
Замена
Д. Бруно
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
С. Камара
Замена
Д. Коул
️️️️
Б. Педретти
Замена
Н. Ру
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
Г. Бокали
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
(К)
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
23
Жамель Саихи
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Реми Кабелла
АП
19
Сулейман Камара
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
24
Рио Мавуба
ОП
25
Бенуа Педретти
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Эден Азар
АП
15
Флоран Бальмон
ПВ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Джо Коул
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
4-2-3-1
16
Журдрен
12
Бедимо
4
Хилтон
2
Янга-Мбива
2
Бокали
23
Саихи
21
Стамбули
7
Утака
5
Кабелла
19
Камара
9
Жиру
4-2-3-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
25
Баша
12
Динь
24
Мавуба
25
Педретти
15
Бальмон
10
Азар
10
Пайет
9
Де Мело
19
Камара
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
19
Камара
25
Педретти
12
Коул
12
Коул
25
Педретти
10
Пайет
26
Ру
26
Ру
10
Пайет
15
Бальмон
9
Бруно
9
Бруно
15
Бальмон
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
1
Винсент Эньяма
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Монпелье - Лилль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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