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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лион
Бордо - Лион: обзор матча 19 февраля 2012
Бордо
19.02.2012, воскресенье, 20:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Лион
41'
Й. Гуффран
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лион
Замена
Г. Сертик
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Жуссие
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Эдерсон
️️️️
Г. Фофана
Травма
Б. Тремулинас
Желтая карточка
М. Гоналон
Замена
Лисандро
️️️️
К. Чельстрем
Замена
Д. Бриан
️️️️
А. Ляказетт
Желтая карточка
М. Планюс
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуффран
Пас отдал
М. Сиани
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Желтая карточка
А. Ляказетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЛП
25
Феррейра Фильо Мариано
ОП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
АП
21
Ландри Н'Гуэмо
ПП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Лион
1
Уго Льорис
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ЦЗ
26
Бакари Коне
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
6
Геида Фофана
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Каррассо
14
Тремулинас
22
Сане
27
Планюс
13
Сиани
25
Мариано
7
Обраньяк
18
Плашил
21
Н'Гуэмо
94
Гуффран
19
Морис-Белэй
4-1-3-2
1
Льорис
26
Коне
15
Ревейер
35
Дабо
14
Умтити
25
Гоналон
7
Бастос
6
Фофана
4
Чельстрем
91
Ляказетт
18
Гомис
19
Морис-Белэй
22
Сертик
22
Сертик
19
Морис-Белэй
94
Гуффран
20
Жуссие
20
Жуссие
94
Гуффран
6
Фофана
10
Эдерсон
10
Эдерсон
6
Фофана
4
Чельстрем
9
Лисандро
9
Лисандро
4
Чельстрем
91
Ляказетт
7
Бриан
7
Бриан
91
Ляказетт
Остались в запасе
Бордо
Лион
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
1
Реми Веркутр
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Бордо - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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