Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Бордо
Лилль - Бордо: обзор матча 12 февраля 2012
Лилль
12.02.2012, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 23 тур
4 : 5
Завершен
Бордо
9'
Д. Розегнал
66'
Э. Азар
74'
М. Дебюши
90'
Н. Ру
3'
Н. Морис-Белэй
17'
Л. Обраньяк
51'
Н. Морис-Белэй
61'
Й. Гуффран
90+1'
Л. Обраньяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Бордо
+1
ГОЛ! 4:5!
Л. Обраньяк
Пас отдал
Ф. Маранж
ГОЛ! 4:4!
Н. Ру
Пас отдал
Б. Педретти
Замена
Д. Белльон
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Жуссие
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Б. Педретти
ГОЛ! 3:4!
М. Дебюши
Пас отдал
Р. Мавуба
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Я. Плашил
ГОЛ! 2:4!
Э. Азар
Замена
Л. Динь
️️️️
Д. Розегнал
ГОЛ! 1:4!
Й. Гуффран
Пас отдал
Я. Плашил
Замена
Д. Бруно
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
Д. Коул
️️️️
Д. Пайет
ГОЛ! 1:3!
Н. Морис-Белэй
Травма
Ф. Берья
Желтая карточка
Энрике
Желтая карточка
М. Сиани
17'
ГОЛ! 1:2!
Л. Обраньяк
Пас отдал
Й. Гуффран
ГОЛ! 1:1!
Д. Розегнал
ГОЛ! 0:1!
Н. Морис-Белэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
15
Флоран Бальмон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
27
Орельен Шеджу
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
24
Рио Мавуба
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
27
Марк Планюс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЛП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
94
Йоан Гуффран
АП
14
Бенуа Тремулинас
ПП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Джо Коул
АП
9
Джанни Бруно
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
4-3-2-1
1
Ландро
15
Бальмон
18
Берья
14
Розегнал
26
Дебюши
10
Азар
25
Педретти
27
Шеджу
24
Мавуба
10
Пайет
26
Ру
4-4-1-1
16
Каррассо
13
Сиани
25
Мариано
21
Энрике
27
Планюс
14
Тремулинас
21
Н'Гуэмо
7
Обраньяк
18
Плашил
94
Гуффран
19
Морис-Белэй
14
Розегнал
12
Динь
12
Динь
14
Розегнал
10
Пайет
12
Коул
12
Коул
10
Пайет
15
Бальмон
9
Бруно
9
Бруно
15
Бальмон
18
Плашил
28
Маранж
28
Маранж
18
Плашил
94
Гуффран
20
Жуссие
20
Жуссие
94
Гуффран
19
Морис-Белэй
11
Белльон
11
Белльон
19
Морис-Белэй
Остались в запасе
Лилль
Бордо
1
Винсент Эньяма
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Кевин Олимпа
ВР
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Лилль - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Новости команд
Все
Лилль
Бордо
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+