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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 06 ноября 2011
Бордо
06.11.2011, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
11'
Й. Гуффран
8'
М. Сиссоко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
Желтая карточка
Г. Сертик
+2
Замена
Г. Сертик
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Замена
А. Модест
️️️️
Ш. Диабате
Замена
А. Савье
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Нене
Замена
К. Жалле
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
М. Сахо
Желтая карточка
Х. Пасторе
ГОЛ! 1:1!
Й. Гуффран
Пас отдал
Б. Тремулинас
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Сиссоко
Желтая карточка
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ЦЗ
22
Людовик Сане
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЛП
19
Николя Морис-Белэй
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
8
Фахид Бен Халфаллах
ПП
14
Шейк Диабате
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
(К)
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
24
Матье Бодмер
ПП
7
Жереми Менез
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
14
Тремулинас
27
Планюс
21
Шальме
22
Сане
18
Плашил
19
Морис-Белэй
21
Н'Гуэмо
8
Бен Халфаллах
94
Гуффран
14
Диабате
4-3-2-1
46
Сиригу
2
Сеара
6
Камара
12
Сахо
29
Тьене
24
Бодмер
22
Сиссоко
12
Нене
7
Менез
15
Пасторе
9
Гамейро
8
Бен Халфаллах
22
Сертик
22
Сертик
8
Бен Халфаллах
14
Диабате
27
Модест
27
Модест
14
Диабате
94
Гуффран
6
Савье
6
Савье
94
Гуффран
7
Менез
13
Жалле
13
Жалле
7
Менез
12
Нене
38
Баэбек
38
Баэбек
12
Нене
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
1
Кевин Олимпа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Бордо - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 18:00 (понедельник, 7 ноября)
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