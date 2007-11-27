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Расписание матчей
Штутгарт - Рейнджерс
Штутгарт - Рейнджерс: обзор матча 27 ноября 2007
Штутгарт
27.11.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 5 тур
3 : 2
Завершен
Рейнджерс
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Штутгарт - Рейнджерс
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0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
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Килмарнок
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