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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 23 октября 2011
Лилль
23.10.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 1
Завершен
Лион
45'
М. Сов
65'
М. Баша
84'
Д. Коул
22'
Д. Бриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
Замена
И. Йелень
️️️️
М. Сов
ГОЛ! 3:1!
Д. Коул
Пас отдал
М. Сов
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
Б. Педретти
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
Ф. Бальмон
ГОЛ! 2:1!
М. Баша
Пас отдал
Д. Пайет
Замена
Д. Коул
️️️️
И. Гуйе
Замена
Г. Фофана
️️️️
К. Чельстрем
Желтая карточка
К. Чельстрем
ГОЛ! 1:1!
М. Сов
Желтая карточка
Ф. Берья
Желтая карточка
М. Гоналон
ГОЛ! 0:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
(К)
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
15
Флоран Бальмон
ПП
10
Эден Азар
ЛФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
15
Антони Ревейер
(К)
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
7
Джимми Бриан
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
12
Джо Коул
АП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
25
Баша
26
Дебюши
5
Гуйе
24
Мавуба
15
Бальмон
10
Пайет
10
Азар
17
Сов
4-1-1-3-1
1
Льорис
15
Ревейер
6
Ловрен
26
Коне
26
Сиссоко
25
Гоналон
4
Чельстрем
7
Бриан
8
Гуркюфф
7
Бастос
18
Гомис
10
Пайет
25
Педретти
25
Педретти
10
Пайет
5
Гуйе
12
Коул
12
Коул
5
Гуйе
17
Сов
27
Йелень
27
Йелень
17
Сов
4
Чельстрем
6
Фофана
6
Фофана
4
Чельстрем
8
Гуркюфф
91
Ляказетт
91
Ляказетт
8
Гуркюфф
Остались в запасе
Лилль
Лион
1
Винсент Эньяма
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Лилль - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:55 (прямая)
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