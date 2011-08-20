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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лилль
Кан - Лилль: обзор матча 20 августа 2011
Кан
20.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
90'
Д. Марк (П)
69'
Б. Педретти
88'
М. Дебюши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лилль
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Марк
ГОЛ! 0:2!
М. Дебюши
Пас отдал
Л. Обраньяк
Замена
Р. Роделен
️️️️
М. Сов
Замена
Г. Лека
️️️️
Д. Вандам
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Д. Пайет
Замена
Д. Марк
️️️️
Г. Проман
Замена
П. Суаре
️️️️
Ф. Берья
ГОЛ! 0:1!
Б. Педретти
Пас отдал
Э. Азар
Замена
К. Траоре
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Желтая карточка
Н. Соб
Желтая карточка
М. Дебюши
Желтая карточка
М. Ньянг
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
12
Грегори Проман
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
12
Омар Ваде
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-4-2
30
Тебо
20
Рейно
15
Сорбон
28
Арто
25
Вандам
12
Проман
2
Соб
18
Бюло
10
Ниве
99
Ньянг
17
Амума
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
25
Баша
27
Шеджу
18
Берья
24
Мавуба
25
Педретти
15
Бальмон
10
Пайет
10
Азар
17
Сов
99
Ньянг
18
Траоре
18
Траоре
99
Ньянг
12
Проман
25
Марк
25
Марк
12
Проман
25
Вандам
24
Лека
24
Лека
25
Вандам
18
Берья
27
Суаре
27
Суаре
18
Берья
10
Пайет
7
Обраньяк
7
Обраньяк
10
Пайет
17
Сов
23
Роделен
23
Роделен
17
Сов
Остались в запасе
Кан
Лилль
16
Дамьен Перки
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
Главный тренер
Франк Дюмас
12
Омар Ваде
ЦФ
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Дамьен Перки
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
Остались в запасе
12
Омар Ваде
ЦФ
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Кан - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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