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Расписание матчей
Лион - Рейнджерс
Лион - Рейнджерс: обзор матча 02 октября 2007
Лион
02.10.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 2 тур
0 : 3
Завершен
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