Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лланелли - Динамо Тб
Лланелли - Динамо Тб: обзор матча 14 июля 2011
Лланелли
14.07.2011, четверг, 21:50
Лига Европы
2 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Динамо Тб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лланелли - Динамо Тб
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лланелли
Лига Европы, 1 раунд
Лланелли
1 : 1
12.07.2012
КуПС
Лига Европы, 1 раунд
КуПС
2 : 1
05.07.2012
Лланелли
Лига Европы
Динамо Тб
5 : 0
21.07.2011
Лланелли
Лига Европы
Лланелли
2 : 1
14.07.2011
Динамо Тб
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
- : -
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
Новости команд
Все
Лланелли
Динамо Тб
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
2025.02.15 23:51
3
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
2025.02.13 12:20
3
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
2025.02.15 23:51
3
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
2025.02.13 12:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+