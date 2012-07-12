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Расписание матчей
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Лланелли - КуПС
Лланелли - КуПС: обзор матча 12 июля 2012
Лланелли
12.07.2012, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
КуПС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лланелли - КуПС
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лланелли
Лига Европы, 1 раунд
Лланелли
1 : 1
12.07.2012
КуПС
Лига Европы, 1 раунд
КуПС
2 : 1
05.07.2012
Лланелли
Лига Европы
Динамо Тб
5 : 0
21.07.2011
Лланелли
Лига Европы
Лланелли
2 : 1
14.07.2011
Динамо Тб
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
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