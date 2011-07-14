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Искра-Сталь - Вараждин
Искра-Сталь - Вараждин: обзор матча 14 июля 2011
Искра-Сталь
14.07.2011, четверг, 20:00
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Вараждин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Искра-Сталь - Вараждин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Искра-Сталь
Лига Европы
Вараждин
3 : 1
21.07.2011
Искра-Сталь
Лига Европы
Искра-Сталь
1 : 1
14.07.2011
Вараждин
Кубок Содружества, 3 тур
Шамахы
1 : 0
18.01.2011
Искра-Сталь
Кубок Содружества, 2 тур
Нефтчи
0 : 1
16.01.2011
Искра-Сталь
Кубок Содружества, 1 тур
Искра-Сталь
1 : 1
15.01.2011
Истиклол
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
- : -
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Хайдук
1 : 0
18.10.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Локомотива
0 : 1
11.10.2026
Вараждин
Информация о матче
Стадион:
Вартекс
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«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
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2017.07.03 20:32
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«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
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2017.07.03 20:32
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