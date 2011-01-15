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Расписание матчей
Искра-Сталь - Истиклол
Искра-Сталь - Истиклол: обзор матча 15 января 2011
Искра-Сталь
15.01.2011, суббота, 11:00
Кубок Содружества, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Истиклол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Искра-Сталь - Истиклол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Искра-Сталь
Лига Европы
Вараждин
3 : 1
21.07.2011
Искра-Сталь
Лига Европы
Искра-Сталь
1 : 1
14.07.2011
Вараждин
Кубок Содружества, 3 тур
Шамахы
1 : 0
18.01.2011
Искра-Сталь
Кубок Содружества, 2 тур
Нефтчи
0 : 1
16.01.2011
Искра-Сталь
Кубок Содружества, 1 тур
Искра-Сталь
1 : 1
15.01.2011
Истиклол
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Баркчи
- : -
23.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Истиклол
1 : 0
07.11.2026
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
ЦСКА Дш
0 : 1
01.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Истиклол
1 : 1
28.10.2026
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 17 тур
Худжанд
1 : 0
15.09.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 16 тур
Истиклол
1 : 0
05.09.2026
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Черевченко во второй раз покинет клуб из Таджикистана
2025.12.23 12:09
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2025.12.22 22:40
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