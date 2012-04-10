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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 10 апреля 2012
Герта
10.04.2012, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
81'
Р. Хубник
7'
Р. Хубник (АГ)
67'
С. Фрайс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фрайбург
Желтая карточка
Т. Крафт
+2
+1
Замена
И. Сантини
️️️️
О. Сорг
Желтая карточка
П. Эберт
Желтая карточка
Т. Торун
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Г. Дембеле
ГОЛ! 1:2!
Р. Хубник
Желтая карточка
Г. Дембеле
Замена
Т. Торун
️️️️
Э. Бен-Хатира
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
К. Лелль
ГОЛ! 0:2!
С. Фрайс
Пас отдал
Г. Дембеле
Замена
П. Эберт
️️️️
А. Оттль
Замена
П. Ласогга
️️️️
Н. Рукавица
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Хубник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
12
Ронни
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
4-4-2
1
Крафт
11
Баcтианс
3
Кобиашвили
4
Хубник
22
Лелль
13
Рукавица
18
Нимайер
16
Оттль
28
Бен-Хатира
20
Рамос
11
Раффаэл
3-2-3-1-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
23
Муйджа
7
Шмид
9
Фрайс
23
Флум
31
Геде
20
Калиджиури
11
Дембеле
16
Оттль
20
Эберт
20
Эберт
16
Оттль
28
Бен-Хатира
8
Торун
8
Торун
28
Бен-Хатира
13
Рукавица
10
Ласогга
10
Ласогга
13
Рукавица
20
Калиджиури
10
Розенталь
10
Розенталь
20
Калиджиури
11
Дембеле
27
Райзингер
27
Райзингер
11
Дембеле
25
Сорг
18
Сантини
18
Сантини
25
Сорг
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
8
Фанол Пердедай
ЦП
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
8
Фанол Пердедай
ЦП
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Герта - Фрайбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
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