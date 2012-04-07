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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 07 апреля 2012
Боруссия М
07.04.2012, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Герта
Замена
П. Ласогга
️️️️
Раффаэл
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
Замена
А. Ринг
️️️️
П. Херрманн
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ройс
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Герта
1
Томас Крафт
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
4
Данте
39
Штранцль
24
Янчке
3
Дамс
33
Нойштедтер
6
Нордтвейт
18
Аранго
18
Ройс
7
Херрманн
9
Ханке
4-4-2
1
Крафт
22
Лелль
11
Баcтианс
4
Хубник
3
Кобиашвили
18
Нимайер
28
Бен-Хатира
16
Оттль
13
Рукавица
20
Рамос
11
Раффаэл
7
Херрманн
4
Ринг
4
Ринг
7
Херрманн
18
Ройс
9
Де Камарго
9
Де Камарго
18
Ройс
11
Раффаэл
10
Ласогга
10
Ласогга
11
Раффаэл
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
8
Фанол Пердедай
ЦП
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
8
Фанол Пердедай
ЦП
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Боруссия М - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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