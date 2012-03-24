Бавария - Ганновер-96

|10 тур
|23 октября, воскресенье
|19:30
|Ганновер-96
|2:1
|Бавария
|10 тур
|23 октября, воскресенье
|19:30
|Ганновер-96
|2:1
|Бавария
|25 тур
|5 марта, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|3:1
|Бавария
|8 тур
|16 октября, суббота
|17:30
|Бавария
|3:0
|Ганновер-96
|31 тур
|17 апреля, суббота
|20:30
|Бавария
|7:0
|Ганновер-96
|14 тур
|29 ноября, воскресенье
|19:30
|Ганновер-96
|0:3
|Бавария
|23 тур
|7 марта, суббота
|17:30
|Бавария
|5:1
|Ганновер-96
|6 тур
|27 сентября, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|1:0
|Бавария
|20 тур
|17 февраля, воскресенье
|19:00
|Ганновер-96
|0:3
|Бавария
|3 тур
|25 августа, суббота
|17:30
|Бавария
|3:0
|Ганновер-96
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Боруссия Д
|34
|25
|6
|3
|80:25
|+55
|81
|2.
|Бавария
|34
|23
|4
|7
|77:22
|+55
|73
|3.
|Шальке-04
|34
|20
|4
|10
|74:44
|+30
|64
|4.
|Боруссия М
|34
|17
|9
|8
|49:24
|+25
|60
|5.
|Байер
|34
|15
|9
|10
|52:44
|+8
|54
|6.
|Штутгарт
|34
|15
|8
|11
|63:46
|+17
|53
|7.
|Ганновер-96
|34
|12
|12
|10
|41:45
|-4
|48
|8.
|Вольфсбург
|34
|13
|5
|16
|47:60
|-13
|44
|9.
|Вердер
|34
|11
|9
|14
|49:58
|-9
|42
|10.
|Нюрнберг
|34
|12
|6
|16
|38:49
|-11
|42
|11.
|Хоффенхайм
|34
|10
|11
|13
|41:47
|-6
|41
|12.
|Фрайбург
|34
|10
|10
|14
|45:61
|-16
|40
|13.
|Майнц
|34
|9
|12
|13
|47:51
|-4
|39
|14.
|Аугсбург
|34
|8
|14
|12
|36:49
|-13
|38
|15.
|Гамбург
|34
|8
|12
|14
|35:57
|-22
|36
|16.
|Кельн
|34
|8
|7
|19
|40:73
|-33
|31
|17.
|Герта
|34
|6
|11
|17
|36:65
|-29
|29
|18.
|Кайзерслаутерн
|34
|4
|11
|19
|24:54
|-30
|23