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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 03 марта 2012
Фрайбург
03.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
18'
С. Фрайс
66'
Д. Калиджиури (П)
72'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
Вторая желтая
К. Пападопулос
Замена
М. Гинтер
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
И. Хен
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
С. Фрайс
ГОЛ! 2:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Д. Джонс
Замена
Т. Пукки
️️️️
Рауль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
Л. Холтби
️️️️
Б. Хеведес
Замена
М. Лумб
️️️️
А. Хинкель
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
К. Пападопулос
ГОЛ! 1:0!
С. Фрайс
Пас отдал
Й. Флум
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Рауль
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
3-2-3-2
1
Бауманн
21
Хен
3
Дианье
25
Сорг
20
Хинкель
7
Шмид
23
Флум
16
Макиади
9
Фрайс
10
Розенталь
20
Калиджиури
4-1-1-1-3
26
Хильдебранд
5
Хеведес
14
Пападопулос
32
Матип
18
Эскудеро
6
Хегер
13
Джонс
7
Дракслер
19
Марика
7
Обаси Огбуке
7
Рауль
20
Хинкель
12
Лумб
12
Лумб
20
Хинкель
10
Розенталь
28
Гинтер
28
Гинтер
10
Розенталь
9
Фрайс
27
Райзингер
27
Райзингер
9
Фрайс
7
Дракслер
14
Хурадо
14
Хурадо
7
Дракслер
5
Хеведес
90
Холтби
90
Холтби
5
Хеведес
7
Рауль
20
Пукки
20
Пукки
7
Рауль
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
33
Даниэль Бац
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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