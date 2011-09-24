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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 24 сентября 2011
Шальке-04
24.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
4 : 2
Завершен
Фрайбург
33'
Д. Фарфан
62'
К. Хунтелаар
67'
Л. Холтби
74'
Рауль
3'
П. Сиссе
83'
Э. Йендришек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
ГОЛ! 4:2!
Э. Йендришек
Пас отдал
П. Сиссе
Замена
Ч. Марика
️️️️
К. Хунтелаар
ГОЛ! 4:1!
Рауль
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Я. Абдессадки
ГОЛ! 3:1!
Л. Холтби
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
А. Учида
Замена
К. Метцельдер
️️️️
К. Пападопулос
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
П. Крмас
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
П. Клюге
Желтая карточка
К. Пападопулос
ГОЛ! 1:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
Рауль
Желтая карточка
Ю. Шустер
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Й. Флум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Зеппо Айхкорн
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
37
Кристиан Биккель
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
3-2-2-3
1
Ферманн
14
Пападопулос
5
Хеведес
32
Матип
28
Фукс
2
Учида
90
Холтби
24
Клюге
21
Хунтелаар
7
Рауль
8
Фарфан
4-5-1
1
Бауманн
23
Муйджа
4
Барт
11
Крмас
11
Баcтианс
6
Абдессадки
14
Путило
23
Флум
23
Шустер
16
Макиади
61
Сиссе
14
Пападопулос
21
Метцельдер
21
Метцельдер
14
Пападопулос
24
Клюге
14
Хурадо
14
Хурадо
24
Клюге
21
Хунтелаар
19
Марика
19
Марика
21
Хунтелаар
11
Крмас
20
Калиджиури
20
Калиджиури
11
Крмас
6
Абдессадки
26
Йендришек
26
Йендришек
6
Абдессадки
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
6
Марко Хегер
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Зеппо Айхкорн
37
Кристиан Биккель
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
6
Марко Хегер
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Остались в запасе
37
Кристиан Биккель
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Зеппо Айхкорн
Главный тренер
Маркус Зорг
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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