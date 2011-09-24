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    Зеппо Айхкорн

    Тренер
    Имя Зеппо
    Фамилия Айхкорн
    Гражданство Германия
    Дата рождения 16 сентября 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шальке-04 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.09.2011 Шальке-04 4 : 2 Фрайбург
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