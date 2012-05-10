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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Заря
Волынь - Заря: обзор матча 10 мая 2012
Волынь
10.05.2012, четверг, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Заря
40'
И. Скоба
49'
Майкон (П)
16'
Д. Липартия
37'
И. Галюза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Заря
+5
Желтая карточка
И. Коротецкий
+3
Желтая карточка
Д. Козаченко
Замена
Д. Савич
️️️️
Е. Павлов
Замена
С. Ференчак
️️️️
М. Белый
Замена
О. Герасимюк
️️️️
И. Скоба
Желтая карточка
В. Шиков
Желтая карточка
С. Симинин
Замена
И. Коротецкий
️️️️
Т. Шунич
Замена
И. Родич
️️️️
П. Худзик
Желтая карточка
Г. Ярмаш
Желтая карточка
И. Галюза
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Майкон
Замена
А. Бабырь
️️️️
А. Насонов
ГОЛ! 1:2!
И. Скоба
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Галюза
Желтая карточка
В. Прындета
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Липартия
Желтая карточка
В. Вернидуб
Желтая карточка
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Денис Шелихов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЛП
88
Игорь Скоба
ЦП
23
Александр Насонов
ЦП
5
Рамон Лопес
АП
18
Евгений Павлов
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
12
Никола Игнатьевич
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Никита Каменюка
ЛВ
2
Илья Галюза
ЦП
7
Павел Худзик
АП
13
Джаба Липартия
ПВ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
31
Душан Савич
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
5
Сергей Силюк
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
55
Иван Родич
АП
4-3-1-2
16
Шелихов
84
Романчук
18
Прындета
30
Симинин
4
Шиков
11
Шарпар
23
Насонов
88
Скоба
5
Лопес
5
Майкон
18
Павлов
3-2-1-3-1
30
Козаченко
44
Шунич
12
Игнатьевич
29
Белый
16
Ярмаш
15
Вернидуб
2
Галюза
13
Липартия
7
Худзик
6
Каменюка
11
Идахор
88
Скоба
7
Герасимюк
7
Герасимюк
88
Скоба
18
Павлов
31
Савич
31
Савич
18
Павлов
23
Насонов
10
Бабырь
10
Бабырь
23
Насонов
44
Шунич
13
Коротецкий
13
Коротецкий
44
Шунич
29
Белый
18
Ференчак
18
Ференчак
29
Белый
7
Худзик
55
Родич
55
Родич
7
Худзик
Остались в запасе
Волынь
Заря
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
91
Игорь Левченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
91
Игорь Левченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Волынь - Заря
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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