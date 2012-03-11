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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Заря
Арсенал - Заря: обзор матча 11 марта 2012
Арсенал
11.03.2012, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Заря
84'
Т. Шунич (АГ)
63'
В. Вернидуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Заря
+3
Желтая карточка
В. Постранский
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Шунич
Желтая карточка
С. Погорелый
Желтая карточка
В. Гоменюк
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Д. Липартия
Замена
Д. Адийя
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
А. Ковпак
️️️️
М. Шацких
ГОЛ! 0:1!
В. Вернидуб
Пас отдал
Н. Игнатьевич
Замена
М. Белый
️️️️
С. Ференчак
Замена
В. Гоменюк
️️️️
И. Мазилу
Желтая карточка
В. Вернидуб
Желтая карточка
А. Максимов
Желтая карточка
Ф. Шоава
Желтая карточка
С. Симоненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
5
Георге Флореску
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
3-5-1-1
23
Погорелый
44
Симоненко
6
Шоава
14
Полевой
16
Шацких
30
Кобахидзе
90
Богданов
25
Максимов
4
Хомин
5
Флореску
7
Мазилу
3-2-3-2
12
Постранский
29
Белый
15
Вернидуб
44
Шунич
16
Ярмаш
12
Игнатьевич
6
Каменюка
2
Галюза
18
Ференчак
13
Липартия
11
Идахор
7
Мазилу
8
Гоменюк
8
Гоменюк
7
Мазилу
16
Шацких
39
Ковпак
39
Ковпак
16
Шацких
30
Кобахидзе
40
Адийя
40
Адийя
30
Кобахидзе
13
Липартия
10
Хомченовский
10
Хомченовский
13
Липартия
Остались в запасе
Арсенал
Заря
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
91
Игорь Левченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
Остались в запасе
91
Игорь Левченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Арсенал - Заря
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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