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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренова - Гленторан
Ренова - Гленторан: обзор матча 30 июня 2011
Ренова
30.06.2011, четверг, 22:30
Лига Европы
2 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Гленторан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ренова - Гленторан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренова
Лига Европы, 2 раунд
Ренова
0 : 1
17.09.2020
Хайдук
Лига Европы, 1 раунд
Алашкерт
0 : 1
27.08.2020
Ренова
Лига Европы, 1 раунд
Дачия
4 : 1
09.07.2015
Ренова
Лига Европы, 1 раунд
Ренова
0 : 1
30.06.2015
Дачия
Лига Европы, 2 раунд
Гомель
0 : 1
26.07.2012
Ренова
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Гленторан
- : -
13.11.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Каррик Рейнджерс
0 : 0
07.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Колрейн
1 : 1
30.10.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Гленторан
0 : 0
24.10.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Гленторан
1 : 0
17.10.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Портадаун
0 : 0
09.10.2026
Гленторан
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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Ренова
Гленторан
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
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