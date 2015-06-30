Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренова - Дачия
Ренова - Дачия: обзор матча 30 июня 2015
Ренова
30.06.2015, вторник, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Дачия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ренова - Дачия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренова
Лига Европы, 2 раунд
Ренова
0 : 1
17.09.2020
Хайдук
Лига Европы, 1 раунд
Алашкерт
0 : 1
27.08.2020
Ренова
Лига Европы, 1 раунд
Дачия
4 : 1
09.07.2015
Ренова
Лига Европы, 1 раунд
Ренова
0 : 1
30.06.2015
Дачия
Лига Европы, 2 раунд
Гомель
0 : 1
26.07.2012
Ренова
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
Новости команд
Все
Ренова
Дачия
Роналду позвали вернуться в Европу
2025.01.06 22:33
8
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили «Дачии»
2016.02.19 20:20
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
2016.02.14 11:35
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
2016.02.07 06:20
1
Товарищеский матч. ЦСКА одержал уверенную победу над «Дачией»
2016.02.06 15:35
2
Роналду позвали вернуться в Европу
2025.01.06 22:33
8
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили «Дачии»
2016.02.19 20:20
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
2016.02.14 11:35
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
2016.02.07 06:20
1
Товарищеский матч. ЦСКА одержал уверенную победу над «Дачией»
2016.02.06 15:35
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+