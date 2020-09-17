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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренова - Хайдук
Ренова - Хайдук: обзор матча 17 сентября 2020
Ренова
17.09.2020, четверг, 16:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Хайдук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренова - Хайдук
82'
Замена
М. Яколиш
️️️️
Ж. Маседа
77'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
Д. Неясмич
Замена
A. Veliu
️️️️
B. Sadiki
73'
66'
Замена
I. Dolček
️️️️
А. Гьюрчо
Замена
S. Muharem
️️️️
S. Fetai
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренова
5
Джелил Абдулла
ЦЗ
22
Saimir Fetai
ЦФ
3
Arbër Shala
ЦФ
0
E. Ramadani
ЦФ
0
S. Shefiti
ЦФ
0
A. Gafuri
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
5
Alush Gavazaj
ЦФ
0
B. Sadiki
ЦФ
18
N. Mishkovski
ЦФ
31
Hadis Velii
ЦФ
Хайдук
6
Давид Чолина
ЛЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
6
Дарко Неясмич
ОП
12
Josip Posavec
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
18
Dimitris Diamantakos
ЦФ
25
Mijo Caktas
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Ренова
9
Ремзифаик Селмани
ЦФ
0
A. Jasaroski
ЦФ
0
A. Veliu
ЦФ
0
F. Stojcevski
ЦФ
1
Arian Iseni
ЦФ
19
Souleymane Coulibaly
ЦФ
26
Suhejlj Muharem
ЦФ
Хайдук
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
21
Яни Атанасов
ОП
9
Леон Крекович
ЛФ
40
Marin Ljubić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
1-5
5
Абдулла
5
31
18
0
23
4-2-5
55
Тодорович
44
Вушкович
18
Муякич
6
Чолина
24
Юрич
6
Неясмич
12
9
Гьюрчо
25
18
11
Маседа
0
0
0
0
22
26
26
22
9
Гьюрчо
7
7
9
Гьюрчо
6
Неясмич
21
Атанасов
21
Атанасов
6
Неясмич
11
Маседа
44
Яколиш
44
Яколиш
11
Маседа
Остались в запасе
Ренова
Хайдук
9
Ремзифаик Селмани
ЦФ
0
A. Jasaroski
ЦФ
0
F. Stojcevski
ЦФ
1
Arian Iseni
ЦФ
19
Souleymane Coulibaly
ЦФ
40
Marin Ljubić
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
9
Леон Крекович
ЛФ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
9
Ремзифаик Селмани
ЦФ
0
A. Jasaroski
ЦФ
0
F. Stojcevski
ЦФ
1
Arian Iseni
ЦФ
19
Souleymane Coulibaly
ЦФ
Остались в запасе
40
Marin Ljubić
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
9
Леон Крекович
ЛФ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Статистика матча Ренова - Хайдук
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренова
Лига Европы, 2 раунд
Ренова
0 : 1
17.09.2020
Хайдук
Лига Европы, 1 раунд
Алашкерт
0 : 1
27.08.2020
Ренова
Лига Европы, 1 раунд
Дачия
4 : 1
09.07.2015
Ренова
Лига Европы, 1 раунд
Ренова
0 : 1
30.06.2015
Дачия
Лига Европы, 2 раунд
Гомель
0 : 1
26.07.2012
Ренова
Хайдук
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Стадион:
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