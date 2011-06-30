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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак Тр - Зета
Спартак Тр - Зета: обзор матча 30 июня 2011
Спартак Тр
30.06.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
3 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Зета
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак Тр - Зета
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
- : -
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Прогрес
3 : 0
26.08.2020
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Фехервар
0 : 0
18.07.2019
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Зета
1 : 5
11.07.2019
Фехервар
Лига Европы, 1 раунд
Зета
2 : 2
06.07.2017
Железничар
Лига Европы, 1 раунд
Железничар
1 : 0
29.06.2017
Зета
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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2025.07.30 20:36
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2018.12.14 01:18
5
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
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2021.08.16 12:22
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