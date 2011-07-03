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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Венесуэла
Бразилия - Венесуэла: обзор матча 03 июля 2011
Бразилия
03.07.2011, воскресенье, 23:00
Кубок Америки, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Венесуэла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Венесуэла
+3
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Д. Ди Гиорги
️️️️
С. Эдуардо Гонсалес
Замена
Д. Мальдонадо
️️️️
Мику
Замена
Элано
️️️️
Рамирес
Замена
Л. Моура
️️️️
Пато
Замена
Фред
️️️️
Робиньо
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
С. Эдуардо Гонсалес
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Т. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Андре Сантос
ЛЗ
3
Лусио
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
0
Рамирес
ЦП
7
Гансо
ЦП
5
Лукас Лейва
ЦП
17
Пато
ЦФ
7
Робиньо
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Венесуэла
1
Ренни Вега
ВР
6
Габриэль Чичеро
ЛЗ
20
Грендди Перозо
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
8
Томас Ринкон
ПП
7
Мику
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
16
Адриано
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
5
Сандро
ЦП
19
Элано
ЦП
8
Элиас
ЦП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
9
Фред
ЦФ
Венесуэла
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
19
Хесус Меса
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
5
Джакомо Ди Гиорги
ЦП
10
Йохандри Ороско
ЦФ
9
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
15
Алехандро Морено
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
4-3-1-2
0
Сезар
6
Сантос
3
Лусио
3
Силва
13
Алвес
0
Рамирес
7
Гансо
5
Лейва
10
Неймар
17
Пато
7
Робиньо
4-4-2
1
Вега
16
Росалес
20
Перозо
4
Вискаррондо
6
Чичеро
8
Ринкон
11
Гонсалес
14
Лусена
18
Аранго
23
Рондон
7
Мику
0
Рамирес
19
Элано
19
Элано
0
Рамирес
17
Пато
11
Моура
11
Моура
17
Пато
7
Робиньо
9
Фред
9
Фред
7
Робиньо
11
Гонсалес
5
Ди Гиорги
5
Ди Гиорги
11
Гонсалес
7
Мику
9
Мальдонадо
9
Мальдонадо
7
Мику
23
Рондон
15
Морено
15
Морено
23
Рондон
Остались в запасе
Бразилия
Венесуэла
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
16
Адриано
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
5
Сандро
ЦП
8
Элиас
ЦП
20
Жадсон
АП
Главный тренер
Мано Менезес
19
Хесус Меса
ЦП
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Йохандри Ороско
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
16
Адриано
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
5
Сандро
ЦП
8
Элиас
ЦП
20
Жадсон
АП
Остались в запасе
19
Хесус Меса
ЦП
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Йохандри Ороско
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Бразилия - Венесуэла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
14.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Ла-Плата
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:50 (прямая)
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