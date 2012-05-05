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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Норвич Сити
Арсенал - Норвич Сити: обзор матча 05 мая 2012
Арсенал
05.05.2012, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
3 : 3
Завершен
Норвич Сити
2'
Й. Бенаюн
72'
Р. ван Перси
80'
Р. ван Перси
13'
В. Хулахан
27'
Г. Холт
85'
С. Морисон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Норвич Сити
+2
Желтая карточка
А. Уилбрехэм
ГОЛ! 3:3!
С. Морисон
Пас отдал
Д. Хаусон
Замена
А. Уилбрехэм
️️️️
Г. Холт
ГОЛ! 3:2!
Р. ван Перси
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
В. Хулахан
ГОЛ! 2:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Сонг
Замена
М. Шамах
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
С. Морисон
️️️️
С. Джексон
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
В. Хулахан
Желтая карточка
Т. Вермален
+4
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Б. Санья
Травма
Б. Санья
Желтая карточка
С. Джексон
ГОЛ! 1:2!
Г. Холт
Пас отдал
В. Хулахан
Желтая карточка
А. Рэмзи
13'
ГОЛ! 1:1!
В. Хулахан
Пас отдал
К. Ноутон
ГОЛ! 1:0!
Й. Бенаюн
Пас отдал
Т. Росицки
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
51
Йосси Бенаюн
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Саймон Лэппин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ОП
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
11
Симеон Джексон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
6
Косиельни
3
Санья
8
Сонг
10
Росицки
21
Рэмзи
51
Бенаюн
27
Жервиньо
32
ван Перси
4-1-3-2
26
Радди
26
Ноутон
4
Лэппин
6
Беннетт
16
Мартин
4
Джонсон
17
Беннетт
14
Хулахан
16
Хаусон
27
Холт
11
Джексон
3
Санья
13
Коклен
13
Коклен
3
Санья
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
51
Бенаюн
27
Шамах
27
Шамах
51
Бенаюн
14
Хулахан
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
14
Хулахан
11
Джексон
20
Морисон
20
Морисон
11
Джексон
27
Холт
18
Уилбрехэм
18
Уилбрехэм
27
Холт
Остались в запасе
Арсенал
Норвич Сити
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
31
Джед Стир
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Арсенал - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:40 (прямая)
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