Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сандерленд
Ньюкасл - Сандерленд: обзор матча 04 марта 2012
Ньюкасл
04.03.2012, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
90+1'
Ш. Амеоби
25'
Н. Бендтнер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сандерленд
+6
Красная карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:1!
Ш. Амеоби
Пас отдал
М. Уильямсон
+1
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
У. Бридж
️️️️
К. Ричардсон
Пенальти не реализован!
Д. Ба
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
С. Ларссон
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Н. Бендтнер
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Красная карточка
С. Сессеньон
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Бендтнер
Желтая карточка
М. Уильямсон
Желтая карточка
Д. Ба
Желтая карточка
Д. Симпсон
20'
19'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
Й. Кабай
14'
2'
Желтая карточка
Л. Каттермол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
5
Райан Тэйлор
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-4-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
5
Уильямсон
2
Симпсон
18
Гутьеррес
29
Кабай
24
Тиоте
5
Тэйлор
61
Сиссе
19
Ба
4-5-1
22
Миньоле
27
Бардсли
16
О'Ши
6
Тернер
15
Ричардсон
7
Ларссон
29
Сессеньон
8
Гарднер
6
Каттермол
16
МакКлин
32
Бендтнер
18
Сантон
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
18
Сантон
5
Тэйлор
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
5
Тэйлор
61
Сиссе
26
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
15
Ричардсон
3
Бридж
3
Бридж
15
Ричардсон
7
Ларссон
4
Коулбэк
4
Коулбэк
7
Ларссон
32
Бендтнер
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
32
Бендтнер
Остались в запасе
Ньюкасл
Сандерленд
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Крейг Гордон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Ньюкасл - Сандерленд
5
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ньюкасл
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+