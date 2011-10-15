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Норвич Сити - Суонси
Норвич Сити - Суонси: обзор матча 15 октября 2011
Норвич Сити
15.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
1'
Э. Пилкингтон
10'
Р. Мартин
64'
Э. Пилкингтон
12'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Суонси
Замена
Э. Крофтс
️️️️
В. Хулахан
Замена
Д. Ричардс
️️️️
Н. Тэйлор
Замена
Л. Лита
️️️️
Н. Дайер
Замена
Г. Холт
️️️️
С. Морисон
ГОЛ! 3:1!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Б. Джонсон
Замена
С. Добби
️️️️
У. Раутледж
12'
ГОЛ! 2:1!
Д. Грэм
Пас отдал
С. Синклейр
ГОЛ! 2:0!
Р. Мартин
Пас отдал
Д. Фокс
10'
Желтая карточка
Г. Монк
ГОЛ! 1:0!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
С. Морисон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
4-5-1
26
Радди
25
Барнетт
16
Мартин
23
Тирней
26
Ноутон
13
Пилкингтон
14
Хулахан
15
Фокс
4
Джонсон
17
Беннетт
20
Морисон
4-1-2-1-2
13
Ворм
5
Уилльямс
16
Монк
22
Ранхель
3
Тэйлор
7
Бриттон
7
Синклейр
7
Аллен
15
Раутледж
12
Грэм
12
Дайер
14
Хулахан
48
Крофтс
48
Крофтс
14
Хулахан
20
Морисон
27
Холт
27
Холт
20
Морисон
3
Тэйлор
6
Ричардс
6
Ричардс
3
Тэйлор
15
Раутледж
23
Добби
23
Добби
15
Раутледж
12
Дайер
18
Лита
18
Лита
12
Дайер
Остались в запасе
Норвич Сити
Суонси
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Норвич Сити - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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