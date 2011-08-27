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Суонси - Сандерленд
Суонси - Сандерленд: обзор матча 27 августа 2011
Суонси
27.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сандерленд
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
Д. Аллен
️️️️
К. Агустьен
Замена
С. Добби
️️️️
Н. Дайер
Замена
К. Ричардсон
️️️️
А. Гьян
Замена
Л. Лита
️️️️
У. Раутледж
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Ларссон
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Л. Каттермол
Желтая карточка
К. Агустьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
15
Кеми Агустьен
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Робби Уэйр
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Суонси
31
Морейра
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
29
Колкер
22
Ранхель
7
Бриттон
15
Агустьен
7
Синклейр
15
Раутледж
12
Грэм
12
Дайер
3-5-1-1
22
Миньоле
27
Бардсли
16
О'Ши
30
Браун
6
Каттермол
8
Гарднер
29
Сессеньон
4
Коулбэк
7
Ларссон
8
Уэйр
3
Гьян
12
Дайер
23
Добби
23
Добби
12
Дайер
15
Агустьен
7
Аллен
7
Аллен
15
Агустьен
15
Раутледж
18
Лита
18
Лита
15
Раутледж
3
Гьян
15
Ричардсон
15
Ричардсон
3
Гьян
6
Каттермол
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
6
Каттермол
7
Ларссон
13
Уикхэм
13
Уикхэм
7
Ларссон
Остались в запасе
Суонси
Сандерленд
31
Морейра
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Суонси - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Либерти
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