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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Сызрань-2003 - Волга
Сызрань-2003 - Волга: обзор матча 30 июня 2011
Сызрань-2003
30.06.2011, четверг, 19:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
1 : 3
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сызрань-2003 - Волга
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
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Сызрань-2003
Волга
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