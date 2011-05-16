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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ноттингем Форест
Суонси - Ноттингем Форест: обзор матча 16 мая 2011
Суонси
16.05.2011, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Суонси - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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