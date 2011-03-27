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Расписание матчей
США - Аргентина
США - Аргентина: обзор матча 27 марта 2011
США
27.03.2011, воскресенье, 01:55
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Аргентина
59'
Х. Агудело
42'
Э. Камбьяссо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол США - Аргентина
Желтая карточка
К. Боканегра
+1
Желтая карточка
Л. Донован
Замена
Л. Билья
️️️️
Э. Камбьяссо
ГОЛ! 1:1!
Х. Агудело
Желтая карточка
Т. Чендлер
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Д. Спектор
Замена
Х. Агудело
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 0:1!
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
12
Тим Ховард
ВР
15
Джей ДеМерит
ЛЗ
3
Карлос Боканегра
(К)
ЦЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЛВ
7
Морис Эду
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лэндон Донован
АП
8
Клинт Демпси
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Габриэль Милито
ЦЗ
8
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
7
Эвер Банега
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
5
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Серхио Батиста
США
23
Маркус Ханеманн
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
16
Саша Клестан
ЦП
14
Эдсон Баддл
ЦФ
15
Хуан Агудело
ЦФ
Аргентина
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Хосе Соса
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
5
Марио Болатти
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
4-2-3-1
12
Ховард
15
ДеМерит
3
Боканегра
5
Оньеву
2
Спектор
7
Эду
4
Брэдли
13
Джонс
10
Донован
8
Демпси
17
Алтидор
4-3-3
23
Андухар
8
Дзанетти
4
Бурдиссо
6
Милито
16
Рохо
7
Банега
14
Маскерано
5
Камбьяссо
11
Ди Мария
10
Месси
22
Лавесси
2
Спектор
21
Чендлер
21
Чендлер
2
Спектор
13
Джонс
15
Агудело
15
Агудело
13
Джонс
5
Камбьяссо
5
Билья
5
Билья
5
Камбьяссо
Остались в запасе
США
Аргентина
14
Эдсон Баддл
ЦФ
23
Маркус Ханеманн
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Хосе Соса
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
5
Марио Болатти
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Серхио Батиста
Остались в запасе
14
Эдсон Баддл
ЦФ
23
Маркус Ханеманн
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
Остались в запасе
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Хосе Соса
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
5
Марио Болатти
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Серхио Батиста
Статистика матча США - Аргентина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
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Испания
1 : 0
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