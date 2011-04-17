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Расписание матчей
Англия. Кубок
Болтон - Сток Сити
Болтон - Сток Сити: обзор матча 17 апреля 2011
Болтон
17.04.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
0 : 5
Завершен
Сток Сити
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Болтон - Сток Сити
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