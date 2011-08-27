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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Локомотив (мол)
Кубань (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 27 августа 2011
Кубань (мол)
27.08.2011, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
32'
А. Секрет
82'
В. Кулик
90'
Е. Курдус
83'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Локомотив (мол)
Замена
С. Дрампов
️️️️
Е. Курдус
+3
Замена
Е. Касьянов
️️️️
В. Кулик
+1
ГОЛ! 3:1!
Е. Курдус
Замена
В. Липин
️️️️
П. Хартияди
ГОЛ! 2:1!
Д. Полоз
ГОЛ! 2:0!
В. Кулик
Замена
К. Халваши
️️️️
А. Нестеренко
Желтая карточка
И. Гаглоев
Замена
М. Малыш
️️️️
Р. Слинько
Желтая карточка
Р. Слинько
Замена
А. Маренич
️️️️
Н. Дубчак
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
Н. Самохвалов
Замена
М. Барсов
️️️️
И. Голбан
Желтая карточка
Н. Дубчак
Замена
М. Уренья
️️️️
А. Секрет
Замена
И. Гаглоев
️️️️
И. Лоло
Замена
Э. Байчора
️️️️
С. Намашко
Замена
С. Цвейба
️️️️
Г. Нуров
Желтая карточка
И. Лоло
ГОЛ! 1:0!
А. Секрет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
27
Александр Нестеренко
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Владимир Волчек
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
69
Иван Гаглоев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
17
Максим Малыш
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
54
Виктор Липин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
93
Семен Синявский
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
3-4-1-1
1
Намашко
5
Лоло
26
Зелао
15
Князев
27
Нестеренко
73
Курдус
55
Кулик
92
Слинько
52
Лобкарев
19
Секрет
4-3-3
52
Боданов
22
Самохвалов
22
Голбан
0
Дьяков
11
Павлов
24
Хартияди
8
Закускин
92
Подберезкин
7
Дубчак
94
Нуров
7
Полоз
5
Лоло
69
Гаглоев
69
Гаглоев
5
Лоло
92
Слинько
17
Малыш
17
Малыш
92
Слинько
27
Нестеренко
5
Халваши
5
Халваши
27
Нестеренко
73
Курдус
75
Дрампов
75
Дрампов
73
Курдус
55
Кулик
91
Касьянов
91
Касьянов
55
Кулик
1
Намашко
1
Байчора
1
Байчора
1
Намашко
19
Секрет
11
Уренья
11
Уренья
19
Секрет
24
Хартияди
54
Липин
54
Липин
24
Хартияди
22
Самохвалов
93
Бурнаш
93
Бурнаш
22
Самохвалов
7
Дубчак
71
Маренич
71
Маренич
7
Дубчак
94
Нуров
14
Цвейба
14
Цвейба
94
Нуров
22
Голбан
14
Барсов
14
Барсов
22
Голбан
Остались в запасе
Кубань (мол)
Локомотив (мол)
93
Семен Синявский
ЦФ
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
Остались в запасе
93
Семен Синявский
ЦФ
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Кубань (мол) - Локомотив (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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