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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Динамо (мол)
Кубань (мол) - Динамо (мол): обзор матча 05 августа 2011
Кубань (мол)
05.08.2011, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
3 : 1
Завершен
Динамо (мол)
8'
А. Нестеренко
29'
А. Нестеренко
43'
А. Секрет (П)
45+1'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Динамо (мол)
+1
Замена
И. Хохлов
️️️️
И. Соловьев
+1
Замена
К. Акопян
️️️️
Н. Сергеев
Замена
С. Дрампов
️️️️
А. Секрет
Желтая карточка
К. Халваши
Желтая карточка
Р. Слинько
Желтая карточка
А. Калайджян
Желтая карточка
Н. Сергеев
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Желтая карточка
И. Гаглоев
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Нестеренко
Замена
Э. Байчора
️️️️
С. Намашко
Замена
О. Валов
️️️️
Т. Дуймович
Замена
Е. Пузин
️️️️
Е. Генералов
+1
ГОЛ! 3:1!
Ф. Смолов
Желтая карточка
Б. Ротенберг
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Секрет
ГОЛ! 2:0!
А. Нестеренко
ГОЛ! 1:0!
А. Нестеренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
69
Иван Гаглоев
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Роман Еремеев
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
77
Игорь Хохлов
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
2-5-1-1
1
Намашко
15
Князев
73
Ковальчук
22
Карибов
27
Нестеренко
92
Слинько
5
Калайджян
69
Гаглоев
52
Лобкарев
19
Секрет
3-5-2
54
Генералов
28
Ротенберг
5
Сергеев
5
Евсеев
13
Еремеев
35
Ильин
19
Рыховский
19
Дуймович
9
Соловьев
26
Отставнов
90
Смолов
27
Нестеренко
73
Курдус
73
Курдус
27
Нестеренко
19
Секрет
75
Дрампов
75
Дрампов
19
Секрет
1
Намашко
1
Байчора
1
Байчора
1
Намашко
9
Соловьев
77
Хохлов
77
Хохлов
9
Соловьев
5
Сергеев
19
Акопян
19
Акопян
5
Сергеев
19
Дуймович
88
Валов
88
Валов
19
Дуймович
54
Генералов
22
Пузин
22
Пузин
54
Генералов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Динамо (мол)
5
Каха Халваши
ЦП
Остались в запасе
5
Каха Халваши
ЦП
Остались в запасе
Статистика матча Кубань (мол) - Динамо (мол)
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
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