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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Ливерпуль
Брага - Ливерпуль: обзор матча 10 марта 2011
Брага
10.03.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
18'
Алан (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Ливерпуль
Замена
Э. Барбоза
️️️️
П. Сезар
+4
Замена
А. Мейонг-Зе
️️️️
Лима
Замена
Паулао
️️️️
М. Моссоро
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
К. Поульсен
Желтая карточка
К. Поульсен
Желтая карточка
Кака
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Алан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
30
Леонардо Салино
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
8
Марсио Моссоро
АП
30
Алан
ПВ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
12
Джо Коул
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
АП
8
Джей Спиринг
ПВ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Брага
23
Криштиану
ВР
43
Дани
ЦЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
19
Джозеф Питерсон
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
11
Макси Родригес
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-2-3-1
1
Артур
28
Силвиу
4
Кака
2
Родригес
15
Мигел Гарсия
30
Салино
45
Виана
9
Пауло Сезар
8
Моссоро
30
Алан
9
Лима
4-2-3-1
25
Рейна
23
Каррагер
37
Шкртел
16
Кириакос
8
Джонсон
6
Лейва
29
Поульсен
8
Спиринг
14
Мейрелеш
12
Коул
7
Кейт
8
Моссоро
3
Паулао
3
Паулао
8
Моссоро
9
Пауло Сезар
7
Барбоза
7
Барбоза
9
Пауло Сезар
9
Лима
30
Мейонг-Зе
30
Мейонг-Зе
9
Лима
29
Поульсен
9
Кэрролл
9
Кэрролл
29
Поульсен
Остались в запасе
Брага
Ливерпуль
19
Джозеф Питерсон
ЦП
43
Дани
ЦЗ
23
Криштиану
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
11
Макси Родригес
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
19
Джозеф Питерсон
ЦП
43
Дани
ЦЗ
23
Криштиану
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
11
Макси Родригес
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Брага - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:45 (прямая)
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