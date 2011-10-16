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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)
Помощники:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)

Локомотив - Томь

16.10.2011, Воскресенье, 19:15 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:00 (прямая) Россия. Премьер-лига, 27 тур Локомотив - Томь Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
12 тур
10 июня, пятница 15:30 Томь 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
19 сентября, воскресенье 14:00 Томь 1:1 Локомотив
7 тур
24 апреля, суббота 18:30 Локомотив 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 11:45 Томь 1:3 Локомотив
13 тур
12 июля, воскресенье 17:30 Локомотив 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
4 октября, суббота 13:30 Томь 0:1 Локомотив
10 тур
10 мая, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 16:15 Локомотив 0:0 Томь
14 тур
24 июня, воскресенье 13:00 Томь 4:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Томь 3:1 Локомотив
12 тур
22 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 14:00 Томь 0:0 Локомотив
1 тур
12 марта, суббота 18:00 Локомотив 2:0 Томь
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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