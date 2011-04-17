Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ксамакс - Люцерн
Ксамакс - Люцерн: обзор матча 17 апреля 2011
Ксамакс
17.04.2011, воскресенье, 18:00
Швейцария. Супер-Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ксамакс - Люцерн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Маладире
Новости команд
Все
Ксамакс
Люцерн
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+