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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дуйсбург - Энерги
Дуйсбург - Энерги: обзор матча 01 марта 2011
Дуйсбург
01.03.2011, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Энерги
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дуйсбург - Энерги
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
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31.10.2026
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16.10.2026
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Энерги
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