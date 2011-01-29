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Расписание матчей
Шахтер - Виктория
Шахтер - Виктория: обзор матча 29 января 2011
Шахтер
29.01.2011, суббота, 21:00
Copa del Sol, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Виктория
83'
Д. Коста
90'
Д. Коста
67'
Д. Коларж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Виктория
+1
Красная карточка
М. Дуриш
ГОЛ! 2:1!
Д. Коста
Желтая карточка
П. Трапп
Вторая желтая
П. Ирачек
Желтая карточка
Эдуардо
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
М. Морено
Замена
М. Морено
️️️️
Виллиан
Замена
Ф. Шевински
️️️️
М. Петржела
Желтая карточка
Д. Чигринский
Желтая карточка
П. Ирачек
ГОЛ! 0:1!
Д. Коларж
Пас отдал
М. Петржела
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
М. Дуриш
️️️️
Д. Коларж
Замена
М. Бакош
️️️️
М. Филло
Замена
В. Виценец
️️️️
А. Тейшейра
Замена
П. Ирачек
️️️️
Ф. Райторал
Замена
Д. Коста
️️️️
Жадсон
11'
Желтая карточка
А. Неувирт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Жадсон
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
21
Алеш Неувирт
ЦЗ
18
Давид Быстронь
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
7
Мартин Филло
ЛП
7
Петр Трапп
ОП
10
Павел Хорват
ЦП
11
Милан Петржела
ПП
11
Ян Режек
ЦФ
26
Даниэль Коларж
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
25
Виталий Виценец
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Виктория
30
Мартин Тихачек
ВР
3
Милош Брезински
ЦЗ
6
Давид Штипек
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
22
Мхитарян
10
Жадсон
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
4-1-3-2
33
Павлик
27
Райторал
21
Неувирт
18
Быстронь
8
Лимберски
7
Трапп
11
Петржела
10
Хорват
7
Филло
26
Коларж
11
Режек
11
Тейшейра
25
Виценец
25
Виценец
11
Тейшейра
10
Жадсон
11
Коста
11
Коста
10
Жадсон
3
Хюбшман
9
Эдуардо
9
Эдуардо
3
Хюбшман
10
Виллиан
9
Морено
9
Морено
10
Виллиан
27
Райторал
8
Ирачек
8
Ирачек
27
Райторал
11
Петржела
15
Шевински
15
Шевински
11
Петржела
7
Филло
23
Бакош
23
Бакош
7
Филло
26
Коларж
57
Дуриш
57
Дуриш
26
Коларж
Остались в запасе
Шахтер
Виктория
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
30
Мартин Тихачек
ВР
6
Давид Штипек
ЦП
3
Милош Брезински
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
30
Мартин Тихачек
ВР
6
Давид Штипек
ЦП
3
Милош Брезински
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Шахтер - Виктория
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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