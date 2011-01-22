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Расписание матчей
Франция. Кубок
Клермон - Реймс
Клермон - Реймс: обзор матча 22 января 2011
Клермон
22.01.2011, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Реймс
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Личные встречи
Статистика матча Клермон - Реймс
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Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 13 тур
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- : -
20.11.2026
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07.11.2026
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1 : 1
30.10.2026
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16.10.2026
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Франция. Лига 2, 8 тур
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10.10.2026
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