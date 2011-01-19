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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 19 января 2011
Рома
19.01.2011, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Лацио
52'
М. Боррьелло (П)
74'
Ф. Симплисио
57'
Эрнанес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Лацио
Желтая карточка
К. Ледесма
Замена
С. Маури
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Ф. Симплисио
Замена
М. Брешиано
️️️️
К. Брокки
ГОЛ! 2:1!
Ф. Симплисио
Замена
С. Флоккари
️️️️
Л. Козак
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Эрнанес
Желтая карточка
Жуан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Боррьелло
Замена
Ж. Менез
️️️️
Л. Греко
Замена
М. Вучинич
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Д. Де Росси
19'
Желтая карточка
Ш. Раду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЛП
30
Фабио Симплисио
ЦП
19
Леандро Греко
АП
4
Маттео Бриги
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Эрнанес
ЛП
32
Кристиан Брокки
ОП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Рома
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-3-1-2
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
5
Мексес
8
Бурдиссо
16
Де Росси
30
Симплисио
4
Бриги
19
Греко
10
Адриано
22
Боррьелло
4-1-3-2
46
Берни
2
Лихтштайнер
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
32
Брокки
15
Гонсалес
24
Ледесма
10
Эрнанес
18
Козак
9
Сарате
19
Греко
7
Менез
7
Менез
19
Греко
10
Адриано
9
Вучинич
9
Вучинич
10
Адриано
15
Гонсалес
6
Маури
6
Маури
15
Гонсалес
32
Брокки
23
Брешиано
23
Брешиано
32
Брокки
18
Козак
10
Флоккари
10
Флоккари
18
Козак
Остались в запасе
Рома
Лацио
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Рома - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
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