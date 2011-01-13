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Расписание матчей
Иордания - Саудовская Аравия
Иордания - Саудовская Аравия: обзор матча 13 января 2011
Иордания
13.01.2011, четверг, 16:15
Кубок Азии, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Иордания - Саудовская Аравия
Красные карточки
0
0
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0
0
Матчи команд
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
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1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Австрия
3 : 1
17.06.2026
Иордания
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
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Саудовская Аравия
0 : 0
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